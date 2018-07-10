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Барселона официально подписала Артура из Гремио

9 июля 23:41 36 Читати українською
Барселона официально подписала Артура из Гремио
Артур / AFP

Бразильский полузащитник Артур перешел из родного Гремио в испанскую Барселону и заключил долгосрочное соглашение с "блаугранас".

21-летний хавбек стал игроком Барселоны. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Трансфер Артура обошелся каталонцам в 31 млн евро. Еще 9 млн Гремио может получить в качестве бонусов после удачных выступлений бразильца.

Молодой полузащитник подписал с Барсой 6-летний контракт – до конца сезона 2023/24. Клаусула, предусмотренная новым контрактом Артура, составляет 400 млн евро.

Артур Мело выступал за Гремио с 2015 года. За это время он провел за "мушкетеров" 66 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.

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Трансферы Чемпионата Испании Артур Артур Барселона Барселона Испания Бразилия Трансферы Гремио Гремио Трансферы Барселоны
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