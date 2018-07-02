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Барселона представила комплект гостьової форми на сезон 2018/19

12:53 612 Читать на русском
Барселона представила комплект гостьової форми на сезон 2018/19
Гостьова форма Барселони на сезон 2018/19

Барселона представила гостьову форму, в якій виступатиме у наступному сезоні.

Барселона на своєму офіційному сайті презентувала комплект гостьової форми на наступний сезон.

Дизайн форми розроблений у світло-зелених кольорах.

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Нагадаємо, Барселона за підсумками сезону 2017/18 оформила золотий дубль, вигравши чемпіонат та Кубок Іспанії.

Теги
Іспанія Барселона Барселона Португалія
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