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Рабйо узгодив контракт з Барселоною – трансфер може відбутися вже взимку

21:45 420 Читать на русском
Рабйо узгодив контракт з Барселоною – трансфер може відбутися вже взимку
Адріен Рабйо / фото: ФК ПСЖ

Барселона близька до підписання хавбека ПСЖ Адріена Рабйо. У цьому впевнені французькі ЗМІ.

Півзахисник ПСЖ Адріен Рабйо продовжить кар'єру в Барселоні, яка давно полює за хавбеком. При цьому перехід може відбутись навіть у найближче трансферне вікно, повідомляє Le Parisien.

Між Парижем і Барселоною: Рабйо опинився в полоні обставин

Чинний контракт Рабйо завершується влітку 2019 року, а нещодавно 23-річний француз відмовився підписувати нову угоду. Таким чином ПСЖ може продати хавбека вже взимку, щоб отримати за нього бодай якісь кошти.

Якщо ж парижани підуть на принцип, то Рабйо в будь-якому разі стане гравцем "блаугранас" влітку 2019 року на правах вільного агента.

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