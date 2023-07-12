"У нас краща команда, ніж Мадрид": Лапорта відзначив перевагу Барселони над Реалом
12 липня 10:18 - Читать на русском
Президент Барселони Жоан Лапорта вважає, що його команда перевершує суперників.
"У нас краща команда, ніж Мадрид, і окремо ми також кращі з деякою різницею, ніж наші суперники. Як член і вболівальник я дуже задоволений командою, яку ми створюємо.
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Іньїго Мартінес та Ґюндоґан – це два гравці, яких хотів Хаві. Вітор Роке, ми вже можемо сказати, що трансфер завершено", – цитує функціонера Marca.
Нагадаємо, що Барселона прагне посилити команду ще двома або трьома новачками. Каталонці шукають захисника та двох півзахисників.
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