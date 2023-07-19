Барселона віддала Жироні в оренду півзахисника Пабло Торре, інформує офіційний сайт "червоно-білих". Повідомляється, що угода розрахована до кінця сезону 2022/23. Згідно Diario Sport, перехід Торре став частиною угоди з підписання Барселоною захисника Жирони Оріоля Ромеу.

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У минулому сезоні Торре провів за першу команду "блаугранас" всього лише 7 матчів. У Жироні він опинився, щоб отримувати регулярну ігрову практику. Головний тренер Барси Хаві сподівається, що Торре повторить долю Родріго Рікельме – гравця Атлетіко, який відмінно проявив себе у складі Жирони, перебуваючи в оренді.

Пабло Торре став четвертим новачком Жирони цього літа. Раніше каталонський клуб підписав контракти з Савіо, Бліндом і Янхелем Еррерою.

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