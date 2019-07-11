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Барселона підписала молодого форварда Вест Бромвіча за смішну суму

17:47 33 Читать на русском
Барселона підписала молодого форварда Вест Бромвіча за смішну суму
Луї Баррі / Фото ФК Барселона

Каталонський клуб продовжує скуповувати молодих талантів у Європі.

Нападник Луї Баррі підписав контракт з Барселоною, повідомляє офіційний сайт клубу.

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16-річний англієць виступатиме за юніорську команду каталонців Хувеніль А. Вест Бромвіч отримав за свого вихованця всього 260 тисяч євро.

Контракт "блаугранас" з молодим талантом розрахований на 3 роки.

Варто відзначити, Баррі виступає за юніорську збірну Англії U-16. За 9 матчів у футболці "трьох левів" Луї відзначився 7-ма голами.

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Трансфери Трансфери Барселони Луї Баррі Луї Баррі Вест Бромвіч Вест Бромвіч Барселона Барселона Іспанія
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