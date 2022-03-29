"Ми з Мессі спілкуємося вже не так активно. Немає прямого контакту, бо він в Парижі. Я згадую його з теплотою. Прощання з Лео було непростим, але деколи треба різати по живому. Ми зробили те, що мусили.

Я знаю, що Лео сумує. Чув коментарі його людей. У Барселоні йому було добре. А коли йдеш в клуб, який ставить у пріоритет не футбол, а просто скуповування зірок, іноді це призводить до біди.

Я не отримував жодних сигналів від Мессі щодо можливого повернення в Барсу. Від його оточення також. Ми взагалі зараз не розглядаємо такий варіант. Барселона будує нову команду. Але Лео це Лео – найкращий гравець світу. Не думаю, що повернення в Барселону стало б кроком назад", – цитує Лапорту видання AS.

Мессі минулого літа перейшов з Барселони в ПСЖ на правах вільного агента. Каталонці не змогли перепідписати контракт через високу зарплату аргентинця.

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