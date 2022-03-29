"Мы с Месси общаемся уже не так плотно. Нет прямого контакта, потому что он в Париже. Я вспоминаю его с теплотой. Прощание с Лео было непростым, но порой надо резать по живому. Мы сделали то, что должны были.

Я знаю, что Лео скучает. Слышал комментарии его людей. В Барселоне ему было хорошо. А когда идешь в клуб, который ставит в приоритет не футбол, а просто скупку звезд, иногда это приводит к беде.

Я не получал никаких сигналов от Месси о возможном возвращении в Барсу. От его окружения тоже. Мы вообще сейчас не рассматриваем такой вариант. Барселона строит новую команду. Но Лео – это лучший игрок мира. Не думаю, что возвращение в Барселону стало бы шагом назад", – сказал Лапорта.

Месси прошлым летом перешел из Барселоны в ПСЖ на правах свободного агента. Каталонцы не смогли переподписать контракт из-за высокой зарплаты аргентинца.

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