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Барселона не може домовитись з тер Штегеном щодо нового контракту – Баварія та Челсі перешкоджають

18:44 - Читать на русском
Барселона не може домовитись з тер Штегеном щодо нового контракту – Баварія та Челсі перешкоджають
Марк-Андре тер Штеген / Фото ФК Барселона

Воротар каталонців Марк-Андре тер Штеген ще не визначився щодо свого майбутнього.

Барселона впевнена у продовжені співпраці з тер Штегеном, але у самого голкіпера є сумніви, повідомляє Cadena Ser.

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28-річний німець отримав пропозиції від Челсі та Баварії, які також виглядають досить привабливими. Нагадаємо, чинна угода між воротарем та каталонським клубом розрахована до літа 2022 року.

У нинішньому сезоні Ла Ліги тер Штеген провів 36 матчів, в яких пропустив 27 м'ячів. Варто відзначити, каталонці не змогли втримати лідерство у внутрішньому чемпіонаті і на фініші пропустили вперед Реал.

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Теги
Барселона Барселона Челсі Челсі Марк-Андре Марк-Андре тер Штеген Баварія Баварія Іспанія Трансфери Барселони
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