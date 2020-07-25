Тер Штеген змушений лягати під ніж через неприємну травму – голкіпер Барселони може пропустити кілька місяців

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген постав перед важким вибором через проблеми зі здоров'ям.

Німця знову почала турбувати травма підколінного сухожилля правої ноги, інформує AS.

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Взимку тер Штегену зробили пересадку стовбурових клітин, однак кілька тижнів тому дискомфорт повернувся. Барселона серйозно розглядає можливість операції, щоправда, вже після завершення Ліги чемпіонів. В такому разі зірковому голкіперу "блаугранас" доведеться відіграти на уколах, а потім лягати під ніж. Орієнтовний термін відновлення – 3-4 місяці.

До слова, тер Штеген і Барселона поки не домовились щодо продовження контракту, який закінчується влітку 2022 року.

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