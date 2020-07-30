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Барселона не может договориться с тер Штегеном относительно нового контракта – Бавария и Челси препятствуют

18:44 - Читати українською
Барселона не может договориться с тер Штегеном относительно нового контракта – Бавария и Челси препятствуют
Марк-Андре тер Штеген / Фото ФК Барселона

Вратарь каталонцев Марк-Андре тер Штеген еще не определился относительно своего будущего.

Барселона уверена в продолжении сотрудничества с Марк-Андре тер Штегеном, но у самого голкипера есть сомнения, сообщает Cadena Ser.

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28-летний немец получил предложения от Челси и Баварии, которые также выглядят достаточно привлекательными. Напомним, действующее соглашение между вратарем и каталонским клубом рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги тер Штеген провел 36 матчей, в которых пропустил 27 мячей. Стоит отметить, каталонцы не смогли удержать лидерство во внутреннем чемпионате и на финише пропустили вперед Реал.

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Челси Челси Марк-Андре Марк-Андре тер Штеген Бавария Бавария Барселона Барселона Испания Трансферы Барселоны
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