Португалець бажає перебратись в чемпіонат Іспанії, аби бути ближчим до своєї родини, проте Манчестер Сіті та Барселона не можуть домовитись щодо його переходу, повідомляє The Times.

Атлетіко і Барселона хочуть підписати Бернарду Сілву – хавбек Ман Сіті зробив свій вибір

Каталонці прагнуть здійснити обмін гравцями, тоді як чемпіони Англії наполягають на повноцінному трансфері, а тому відмовились від пропозиції. Також у послугах Бернарду Сілви зацікавлений Атлетіко, але "матрацникам" заради цього необхідно продати одного зі своїх гравців.

До слова, хавбек відіграв у складі Ман Сіті у минулому сезоні 45 матчів, записавши до свого активу 5 голів та 9 асистів. У сезоні 2021/22 Сілва зіграв лише 16 хвилин у поєдинку за Суперкубок Англії.

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