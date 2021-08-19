Португалец желает перебраться в чемпионат Испании, чтобы быть ближе к своей семье, однако Манчестер Сити и Барселона не могут договориться относительно его перехода, сообщает The Times.

Атлетико и Барселона хотят подписать Бернарду Силву – хавбек Ман Сити сделал свой выбор

Каталонцы стремятся осуществить обмен игроками, тогда как чемпионы Англии настаивают на полноценном трансфере, а потому отказались от предложения. Также в услугах Бернарду Силвы заинтересован Атлетико, но "матрасников" ради этого необходимо продать одного из своих игроков.

К слову, хавбек сыграл в составе Манчестер Сити в прошлом сезоне 45 матчей, записав в свой актив 5 голов и 9 ассистами. В сезоне 2021/22 Силва сыграл лишь 16 минут в поединке за Суперкубок Англии.

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