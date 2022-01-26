Барса у пошуках підсилення правого флангу захисту звернула увагу на 30-річного Тому Меньє. Наразі каталонці вивчають можливість підписання досвідченого оборонця Борусії Дортмунд. Про це повідомляє Жерар Ромеро у Twitter.

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Не виключено, що частиною угоди міг би стати Сержиньйо Дест, але все вказує на те, що американець залишиться на Камп Ноу до завершення сезону. Зазначається, що Барсі буде вкрай складно вмовити Борусію відпустити Меньє, який пропустив у поточній кампапнії лише 6 матчів. Втім, до 31 січня ситуація може змінитися.

Угода Меньє зі "джмелями" чинна до літа 2024 року. В поточному сезоні захисник збірної Бельгії зіграв 24 матчі, забив 2 голи і віддав 5 асистів. Він перебрався в Дортмунд із ПСЖ у 2020-му на правах вільного агента.

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