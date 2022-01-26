Барса в поисках усиления правого фланга обороны обратила внимание на 30-летнего Тому Менье. В настоящее время каталонцы изучают возможность подписания опытного защитника Борусии Дортмунд. Об этом сообщает Жерар Ромеро в Twitter.

Барселона не будет избавляться от Люка де Йонга зимой – все ради Холанда

Не исключено, что частью сделки мог бы стать Сержиньо Дест, но все указывает на то, что американец останется на Камп Ноу до завершения сезона. Отмечается, что Барсе будет крайне сложно уговорить Боруссию отпустить Менье, пропустившего в текущей кампапнии всего 6 матчей. Впрочем, до 31 января ситуация может измениться.

Соглашение Менье со "шмелями" действует до лета 2024 года. В текущем сезоне защитник сборной Бельгии сыграл 24 матча, забил 2 гола и отдал 5 ассистов. Он перебрался в Дортмунд из ПСЖ в 2020 году на правах свободного агента.

Захисник-голкіпер та його Комори: гроші ФІФА і ноунейм з трясовини створили сенсацію Африки, сумна доля головного героя