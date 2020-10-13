Из-за огромных убитытков, вызванных коронавирусом, Барса обращает внимание на футболистов, у которых заканчиваются контракты летом следующего года, сообщает Mundo Deportivo.

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Среди таких каталонцы нашли две жемчужины – Дэвида Алабу из Баварии и Поля Погба изМанчестер Юнайтед. Оба пока не могут согласовать продолжение сотрудничества со своими клубами, поэтому Барса рассчитывает, что их можно будет убедить перебраться на Камп Ноу.

Отметим, что Алаба действительно сомневается в целесообразности оставаться в Мюнхене и оценивает варианты с Барсой и Реалом. Что касается Погба, то он является давней целью Зинедина Зидана, который мечтает тренировать своего соотечественника в Мадриде.

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