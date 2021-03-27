Юніор іспанської Валенсії Фабіо Бланко потрапив до сфери зацікавлень Барселони. Його вже порівнюють із Ферраном Торресом.

"Блаугранас" готові зробити підписання таланта одним зі своїх пріоритетів, стверджує Sport.es.

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Менеджмент Барси незабаром розпочне роботу з підготовки переходу. Бланко наразі захищає кольори команди U-19 Валенсії, а на професіональному рівні ще не дебютував. Скаути, однак, уже порівнюють його з іншим вихованцем "кажанів" – Ферраном Торресом, який торік перебрався до Манчестер Сіті за 23 млн євро. Левантійці прагнуть зберегти Бланко, проте провалили перемовини щодо підписання нового контракту з талантом. Інтерес до нього також проявляють німецькі клуби та Ювентус.

Якщо Фабіо Бланко обере варіант із переходом до Барселони, то спершу захищатиме кольори резервної команди в Сегунді B.

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