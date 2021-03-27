"Блаугранас" готовы сделать подписания таланта одним из своих приоритетов, утверждает Sport.es.

Барселона нашла нового форварда, который забивает наравне с Холандом

Менеджмент Барсы вскоре начнет работу по подготовке перехода. Бланко в данный момент защищает цвета команды U-19 Валенсии, а на профессиональном уровне еще не дебютировал. Скауты, однако, уже сравнивают его с другим воспитанником "летучих мышей" – Ферраном Торресом, который в прошлом году перебрался в Манчестер Сити за 23 млн евро. Левантийцы желают сохранить Бланко, однако провалили переговоры о подписании нового контракта с талантом. Интерес к нему также проявляют немецкие клубы и Ювентус.

Если Фабио Бланко выберет вариант с переходом в Барселону, то сначала будет защищать цвета резервной команды в Сегунде B.

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