"Синьо-гранатові" вирвали перемогу над Вальядолідом (1:0) і підходять до Ель Класіко на другому місці Ла Ліги. Читайте звіт про матч 29-го туру чемпіонату Іспанії на "Футбол 24".

Команда Рональда Кумана у випадку перемоги над 16-ю командою Ла Ліги повертала собі друге місце та скорочувала відставання від Атлетіко до одного пункту. Каталонці виграли останні 5 поєдинків чемпіонату, забиваючи при цьому не менше двох голів за гру, тому вважалися явним фаворитом зустрічі. До слова, матч першого кола завершився впевненим розгромом у виконанні Барси – 3:0.

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Перед стартовим свистком Лео Мессі, який вийшов у стартовому складі, отримав пам'ятну футболку. Як відомо, аргентинець нещодавно став рекордсменом Барселони за кількістю проведених поєдинків за "блаугранас".

Рональд Куман знову використав схему з трьома центральними захисниками Мінгеса-де Йонг-Лангле. До слова, Френкі, як і Мессі, у випадку отримання жовтої картки пропускав би наступний матч із мадридським Реалом через дискваліфікацію.

Господарі прогнозовано захопили ініціативу з перших хвилин, але реальної небезпеки біля воріт Масіпа не було. Дембеле не дістався до м'яча після прострілу Альби, а фол проти Грізманна неподалік штрафного арбітр не помітив, хоча француза відверто вдарили в обличчя. Відповідь Вальядоліда була гострішою – Кодро виграв боротьбу в Мінгеси та влучив у поперечину воріт тер Штегена. На 16-й хвилині Мессі небезпечно пробив зі штрафного, але не влучив у площину.

Знову не помітив рефері порушення правил проти гравця Барселони – цього разу Деста збили на вході у штрафний, але знову без свистка. Вальядолід знову відповів – Роке Меса прорвався до штрафного і пробив трохи вище. Буквально перед перервою господарі створили найкращий шанс. Масіп після удару Педрі перевів м'яч у стійку, від якої круглий не влетів у ворота. 0:0 після першого тайму.

По перерві підопічні Серхіо Гонсалеса знову могли забивати, проте м'яч влучив у сітку з зовнішнього боку. Перед цим Лангле потужно приклався здалеку – в руки Масіпу. На 59-й хвилині каталонці змарнували вбивчий момент. Мессі вивів Дембеле на ударну позицію, але Масіп врятував. На добиванні першим був Грізманн, який у падінні головою не влучив у порожній кут!

Альба, здавалося, зіграв рукою у власному штрафному. Принаймні, про це активно сигналізували футболісти Вальядоліда, вимагаючи пенальті. Повтор показав, що захисник Барси дійсно зачепив м'яч рукою, але рефері не пішов дивитися відео. Зрештою, без 11-метрового. Барса продовжувала тиснути – були шанси у Брейтвейта, Мессі та Дембеле, але Масіп був на місці.

На 79-й хвилині Вальядолід залишився в меншості. Оскар плано грубо зіграв проти Дембеле і отримав пряму червону картку. Барса скористалася чисельною перевагою лише на 90-й хвилині. Дембеле ударом з льоту замкнув скидку Араухо. Масіп, який свого часу не дав шансів Андрієві Луніну, цього разу не врятував. 1:0 – команда Кумана вирвала перемогу і скоротила відставання від Атлетіко до одного пункту. Реал відстає на 2 бали.

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