Барселона може провести дострокові вибори президента

Останні скандали навколо "блаугранас" серйозно вплинули на становище Жосепа-Марії Бартомеу.

Сьогодні, 21 лютого, відбулася позапланова нарада за участю керівних осіб Барселони. Останні скандали навколо клубу (зокрема, стосовно кампанії в соцмережах) суттєво похитнули становище президента клубу Жозепа-Марії Бартомеу.

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Зустріч мала неофіційний характер, але члени правління чинили серйозний тиск на Бартомеу. Очільник "блаугаранас" відчуває, що його позиції серйозно похитнулися, тому не виключає проведення дострокових виборів президента клубу, повідомляє Marca.

Імовірно, остаточне рішення про дострокові вибори очільника Барси буде прийнято вже наступного четверга.

До слова, повноваження Бартомеу завершуються влітку 2021 року.

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