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Барселона може відмовитись від Рабйо – мама футболіста шантажує каталонців

11:32 535 Читать на русском
Барселона може відмовитись від Рабйо – мама футболіста шантажує каталонців
Адріен Рабйо / Фото: ФК ПСЖ

Переговори між Барселоною та хавбеком ПСЖ Адріеном Рабйо зайшли у глухий кут.

Як відомо, Барселона запропонувала Рабйо підписати попередній контракт, адже його угода з парижанами закінчується влітку 2019 року.

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Каталонці запропонували футболісту бонус за підписання контракту на суму 10 млн євро. Спочатку Адріена влаштовувала ця сума, але тепер у справу втрутилася мама футболіста, яка вимагає більше грошей та погрожує босам "блаугранас" переходом сина в інший клуб, повідомляє AS.

Попри те, що Барселона отримає футболіста влітку безкоштовно або взимку за суто символічну суму, босів клубу не влаштовує позиція мами Рабйо та спроби шантажу. Наразі переговори зайшли у глухий кут.

Нагадаємо, що ПСЖ відправив Рабйо в глибокий запас за те, що він відмовився продовжувати контракт з клубом та хоче перейти в Барселону.

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Теги
Барселона Барселона Трансфери Адріен Рабйо Адріен Рабйо Франція Трансфери Барселони
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