"Блаугранас" можуть відпустити кількох гравців вже цієї зими.

Лангле та Дест проти Іньякі Вільямса / фото з відкритих джерел

Барселона розмірковує над ймовірністю продажу Сержиньйо Деста та Клемана Лангле, повідомляє Cadena Ser.

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Зазначається, що каталонці не можуть здійснити нові трансфери, якщо не продадуть деяких зі своїх гравців. Існує ймовірність відходу тих футболістів, яких клуб не має наміру відпускати – Рональд Араухо, Марк-Андре тер Штеген та Френкі Де Йонг.

До слова, після приходу Хаві до Барселони Дест та Лангле втратили місце у стартовому складі команди. Наразі каталонці посідають 7 місце у Ла Лізі.

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