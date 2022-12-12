Один из самых ярких футболистов сборной Марокко на ЧМ-2022 неожиданно заинтересовал Барселону, сообщает Mundo Deportivo. Каталонцы находятся в поисках замены Серхио Бускетсу, не желающего продлевать контракт.

Барса может оформить трансфер 22-летнего хавбека уже этой зимой, чтобы избежать конкуренции по завершению сезона. Сейчас подписание Унахи обошлось бы лидерам Ла Лиги в 5-6 млн. евро. Это гораздо более дешевый вариант по сравнению с Мартином Зубименди, за которого Реал Сосьедад просит 70 миллионов.

Кстати, Луис Энрике отметил именно Унахи после сенсационной победы Марокко над Испанией. Экс-наставник "Красной Фурии" был поражен выносливостью представителя Анже.

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