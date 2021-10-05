"Ми повечеряли вдома у Жоана Лапорти, і він погодився підписати договір про співпрацю з CVC. Не знаю, чи дозволило б їм це продовжити контракт з Мессі, але потім Лапорта подзвонив мені: "Чи можемо прискорити оформлення угоди? Хлопчина (Мессі) вже нервує".

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Я відповів йому: "Як тільки про угоду стане відомо, Флорентіно Перес спробує все зірвати". На що Лапорта мені сказав: "Ні, ні, я людина з характером". У мене немає сумнівів, що за всім цим стоїть саме Флорентіно.

У нас була домовленість, що якщо Барселона погодиться на угоду з CVC, то 15 відсотків грошей можна було б витратити на підписання гравців. І, на мій погляд, вони могли б підписати контракт з Мессі. Лапорта запросив Депая, Агуеро... Якби він не підписав цих гравців, Мессі міг би залишитися", – наводить слова Тебаса ESPN.

Нагадаємо, через фінансові проблеми Барселона не змогла укласти новий контракт із Лео, який на правах вільного агента перебрався до ПСЖ. "Блаугранас" же підписали Агуеро, Депая, Еріка Гарсію та Люка Де Йонга.

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