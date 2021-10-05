"Мы поужинали дома у Жоана Лапорты, и он согласился подписать договор о сотрудничестве с CVC. Не знаю, позволило бы им это продлить контракт с Месси, но затем Лапорта позвонил мне: "Можем ли ускорить оформление сделки? Парень (Месси) уже нервничает".

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Я ответил ему: "Как только о соглашении станет известно, Флорентино Перес попытается все сорвать". На что Лапорта мне сказал: "Нет, нет, я человек с характером". У меня нет сомнений, что за всем этим стоит именно Флорентино.

У нас была договоренность, что если Барселона согласится на сделку с CVC, то 15 процентов денег можно было бы потратить на подписание игроков. И, на мой взгляд, они могли бы подписать контракт с Месси. Лапорта пригласил Депая, Агуэро... Если бы он не подписал этих игроков, Месси мог бы остаться", – приводит слова Тебаса ESPN.

Напомним, из-за финансовых проблем Барселона не смогла заключить новый контракт с Лео, который на правах свободного агента перебрался в ПСЖ. "Блаугранас" же подписали Агуэро, Депая, Эрика Гарсию и Люка Де Йонга.

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