Барселона має серйозну дилему з трансфером Коутінью – зекономити чималу суму або вгодити Сетьєну

Атакувальний хавбек Філіппе Коутінью залишається головним болем керівництва Барселони.

Каталонці виплатили Ліверпулю ще далеко не всі бонуси за гравця збірної Бразилії, стверджує Marca.

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Один з ключових пунктів угоди передбачає 20 млн євро для англійців, якщо Коутінью зіграє 100 матчів у синьо-гранатовій футболці. Наразі півзахисник має 76 поєдинків, однак ця цифра зростатиме у разі його повернення на Камп Ноу. Головний тренер Барси Кіке Сетьєн налаштований робити ставку на бразильця у наступному сезоні, а це означає реальну загрозу виникнення "боргу" перед Ліверпулем.

Сезон 2019/20 Коутінью проводить на правах оренди в Баварії, але мюнхенці навряд чи викуплять його за 120 млн євро, передбачені угодою. Стільки ж Барселона заплатила Ліверпулю 2,5 роки тому, але ще 40 млн були ппрописані бонусами.

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