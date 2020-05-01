Сетьєн дасть другий шанс ще одній опальній зірці Барселони

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн може відродити деяких гравців, які не входили в плани його попередників.

Наставник каталонського клубу розраховує не лише на Філіппе Коутінью, а й на Усмана Дембеле, стверджує Mundo Deportivo.

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Сетьєн мав серйозні плани щодо француза відразу після свого призначення, але все зіпсувала чергова травма. Зупинка сезону подарувала Дембеле надію все ж показати себе перед новим тренером. Якщо матчі відновляться, то чемпіон світу точно матиме підтримку Сеттьєна і свою роль в довгострокових планах "блаугранас".

Додамо, що у нинішньому сезоні Усман Дембеле провів лише 5 матчів в Ла Лізі, в яких забив 1 м'яч. Востаннє нападник виходив на поле ще в листопаді.

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