toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Сетьєн дасть другий шанс ще одній опальній зірці Барселони

1 травня 19:51 569 Читать на русском
Сетьєн дасть другий шанс ще одній опальній зірці Барселони
Усман Дембеле / Reuters

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн може відродити деяких гравців, які не входили в плани його попередників.

Наставник каталонського клубу розраховує не лише на Філіппе Коутінью, а й на Усмана Дембеле, стверджує Mundo Deportivo.

Сетьєн готовий залишити Коутінью в Барселоні – тренер має незвичну умову до бразильця

Сетьєн мав серйозні плани щодо француза відразу після свого призначення, але все зіпсувала чергова травма. Зупинка сезону подарувала Дембеле надію все ж показати себе перед новим тренером. Якщо матчі відновляться, то чемпіон світу точно матиме підтримку Сеттьєна і свою роль в довгострокових планах "блаугранас".

Додамо, що у нинішньому сезоні Усман Дембеле провів лише 5 матчів в Ла Лізі, в яких забив 1 м'яч. Востаннє нападник виходив на поле ще в листопаді.

Холанд – в Реал, Бензема – в Борусію: 10 вражаючих обмінів, які можуть підірвати трансферний ринок

blog_ava
Дуелунд може покинути Динамо – кияни не проти відпустити гравця та вже отримали пропозицію
14:40
2691
Теги
Барселона Барселона Іспанія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Усман Дембеле Усман Дембеле
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук