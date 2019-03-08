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Барселона має пожертвувати трьома захисниками заради Де Лігта

18:30 362 Читать на русском
Барселона має пожертвувати трьома захисниками заради Де Лігта
Маттейс Де Лігт / соцмережі

Барселона хоче підписати захисника Аякса Маттейса Де Лігта, але для цього потрібно продати трьох захисників.

Барселона буде змушена продати щонайменше трьох захисників заради підписання Маттейса Де Лігта, повідомляє goal.com.

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