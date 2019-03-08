Барселона має пожертвувати трьома захисниками заради Де Лігта

Барселона хоче підписати захисника Аякса Маттейса Де Лігта, але для цього потрібно продати трьох захисників.

Барселона буде змушена продати щонайменше трьох захисників заради підписання Маттейса Де Лігта, повідомляє goal.com.

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