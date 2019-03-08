Барселона должна пожертвовать тремя защитниками ради Де Лигта

Барселона хочет подписать защитника Аякса Маттейса Де Лигта, но для этого нужно продать трех защитников.

Барселона будет вынуждена продать не менее трех защитников ради подписания Маттейса Де Лигта, сообщает goal.com.

Кошмар, прокляття, приниження, або Чому Неймар та Мбаппе можуть втекти у Мадрид: реакція світових ЗМІ на ПСЖ – МЮ

"Блаугранас" подтвердили интерес к юному капитану "годензонен" после сенсационной победы голландцев над мадридским Реалом (4:1) на Сантьяго Бернабеу.

Напомним, летом на Камп Ноу переедет другой игрок Аякса Фрэнки де Йонг.

Кошмар, прокляття, приниження, або Чому Неймар та Мбаппе можуть втекти у Мадрид: реакція світових ЗМІ на ПСЖ – МЮ