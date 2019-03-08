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Барселона должна пожертвовать тремя защитниками ради Де Лигта

18:30 100 Читати українською
Барселона должна пожертвовать тремя защитниками ради Де Лигта
Маттейс Де Лигт / соцсети

Барселона хочет подписать защитника Аякса Маттейса Де Лигта, но для этого нужно продать трех защитников.

Барселона будет вынуждена продать не менее трех защитников ради подписания Маттейса Де Лигта, сообщает goal.com.

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"Блаугранас" подтвердили интерес к юному капитану "годензонен" после сенсационной победы голландцев над мадридским Реалом (4:1) на Сантьяго Бернабеу.

Напомним, летом на Камп Ноу переедет другой игрок Аякса Фрэнки де Йонг.

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