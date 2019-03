Боатенг заспівав хіт Майкла Джексона з нагоди дня народження – Умтіті в захваті від вокалу свого партнера в Барселоні

Півзахисник Барселони Кевін-Прінс Боатенг продемонстрував свої вокальні здібності.

Вчора Боатенг відзначав свій 32-й день народження. З цієї нагоди ганець у роздягальні Барселони виконав відому композицію Майкла Джексона "You Are Not Alone". Особливо задоволеним талантом свого одноклубника був Самюель Умтіті.

Боатенг вже давно відомий своїм захопленням творчістю Джексона. В 2011 році після чемпіонства Мілана він станцював місячну ходу.

