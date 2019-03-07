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Боатенг заспівав хіт Майкла Джексона з нагоди дня народження – Умтіті в захваті від вокалу свого партнера в Барселоні

20:24 89 Читать на русском
Боатенг заспівав хіт Майкла Джексона з нагоди дня народження – Умтіті в захваті від вокалу свого партнера в Барселоні
Кевін-Прінс Боатенг / фото із соцмереж

Півзахисник Барселони Кевін-Прінс Боатенг продемонстрував свої вокальні здібності.

Вчора Боатенг відзначав свій 32-й день народження. З цієї нагоди ганець у роздягальні Барселони виконав відому композицію Майкла Джексона "You Are Not Alone". Особливо задоволеним талантом свого одноклубника був Самюель Умтіті.

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Боатенг вже давно відомий своїм захопленням творчістю Джексона. В 2011 році після чемпіонства Мілана він станцював місячну ходу.

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