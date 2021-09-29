Реал очолює рейтинг з найбільшим бюджетом на зарплату – мадридці можуть дозволити собі сумарно виплачувати гравцям аж 739 млн євро, повідомляє El Chiringuito TV.

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Друге місце посідає Севілья – 200 млн євро, а замикає топ-3 Атлетіко з 171 мільйоном. Барселона ж через свої фінансові труднощі лише сьома за розміром бюджету на зарплату – каталонці можуть виділити своїм гравцям не більше 97 млн євро.

Нагадаємо, Барселона зіштовхнулась із фінансовими проблемами – клуб має борги у розмірі близько 1,3 млрд євро.

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