Барселона має мізерний бюджет на зарплати – Реал попереду всіх з гігантським відривом
Іспанські ЗМІ опублікували перелік зарплатних лімітів для команд Ла Ліги у сезоні 2021/22.
Реал очолює рейтинг з найбільшим бюджетом на зарплату – мадридці можуть дозволити собі сумарно виплачувати гравцям аж 739 млн євро, повідомляє El Chiringuito TV.
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Друге місце посідає Севілья – 200 млн євро, а замикає топ-3 Атлетіко з 171 мільйоном. Барселона ж через свої фінансові труднощі лише сьома за розміром бюджету на зарплату – каталонці можуть виділити своїм гравцям не більше 97 млн євро.
Нагадаємо, Барселона зіштовхнулась із фінансовими проблемами – клуб має борги у розмірі близько 1,3 млрд євро.
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