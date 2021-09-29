Жоан Лапорта и Флорентино Перес / фото из открытых источников

Реал возглавляет рейтинг команд чемпионата Испании с наибольшим бюджетом на зарплату – мадридцы могут позволить себе выплачивать своим игрокам до 739 млн евро, сообщает El Chiringuito TV.

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Второе место занимает Севилья – 200 млн евро, а замыкает топ-3 Атлетико со 171 миллионом. Барселона же из-за своих финансовых трудностей только седьмая по величине бюджета на зарплату – каталонцы могут выделить на зарплату своим игрокам не более 97 млн евро.

Напомним, Барселона столкнулась с финансовыми проблемами – клуб имеет долги в размере около 1,3 млрд евро.

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