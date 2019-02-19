Ліон – Барселона: анонс матчу Ліги чемпіонів

"Футбол 24" анонсує перший поєдинок між Барселоною та Ліоном в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Ліон – Барселона

19 лютого, 22:00. Ліон, Люм'єр

Телетрансляція на каналі Футбол 2, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Одна з пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де можна виділити явного фаворита. Однак є нюанси. Барселона впевнено пройшла груповий раунд єврокубка та лідирує в Прімері з 7-очковим гандикапом. Каталонці не надто вдало розпочали лютий, двічі втративши залікові бали в чемпіонаті. За останні 2 тижні вони забили 1 гол – з пенальті. Тому не все у Лео Мессі та компанії дуже добре.

Ліон – Барселона: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Ліон – команда для великих матчів. У плей-офф Ліги чемпіонів французи вийшли завдяки 4 очкам у двох матчах з Манчестер Сіті. У групі з Шахтарем "олімпійці" взагалі не програли жодного разу – 5 яскравих нічиїх і різниця забитих пропущених 12/11. На початку місяця Ліон завдав ПСЖ першої поразки в цьогорічній Лізі 1.

Списувати підопічних Бруно Женезіо з рахунків не варто. От тільки вдома з Барселоною не зіграє лідер і капітан "ткачів" Набіль Фекір. Він у Києві забив Шахтарю вирішальний гол, але отримав "зайву" жовту картку та заробив дискваліфікацію. Під питанням участь ще двох важливих виконавців – мають проблеми зі здоров'ям основний центрбек Джейсон Денаєр і основний хавбек Танге Ндомбеле.

Два попередні вояжі Барселони до Ліона завершувалися нічиїми. Щоправда, це було 10 років тому – за французький клуб і в 2007-му, і в 2009-му забивав ще Жунінью Пернамбукано. Для збереження інтриги в протистоянні хотілось би, щоб Ліон на власному полі відстояв принаймні результативну мирову, але без Фекіра зробити це господарям буде вкрай важко. Прогноз – 1:2.

Дискваліфіковані: Фекір – немає

Травмовані: Гуірі – Сіллессен, Артур, Вермален, Рафінья

Під питанням: Денаєр, Ндомбеле – Умтіті

Орієнтовні склади

Ліон: Лопеш – Дюбуа, Марсело, Денаєр, Менді – Тусар, Ндомбеле – Траоре, Депай, Ауар – Дембеле.

Барселона: Тер Штеген – Семеду, Піке, Лангле, Альба – Ракітіч, Бускетс, Відаль – Дембеле, Мессі, Суарес.