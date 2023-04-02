Эльче готовится к Сегунде, совсем не надеясь на чудо в домашке с Барселоной. Впервые в истории Ла Лиги лидер с 12-очковым гандикапом встречался с аутсайдером, у которого было отставание в 14 зачетных баллов от спасения Тем не менее, Хави привез боевой состав, без намека на ротацию. Появление Фати, Феррана, Эрика Гарсии и Алонсо было вызвано кадровыми проблемами, а Бальде и Кесье просто дали отдохнуть.

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Эльче, как и ожидалось, вообще ничего не позволили. Хозяева за первые 70 минут матч провели всего 5 ударов с суммарной остротой в 0,14 ожидаемых голов. На тот момент "блаугранас" уже вели со счетом 4:0. Только после этого хозяевам дали провести несколько атак – один из эпизодов даже завершился попаданием в перекладину.

Вывести каталонцев вперед смог Левандовски. Получилось довольно эффектно. Барса заработала стандарт на 20-й минуте, Араухо сбросил подачу в центр штрафной – Роберт же принял мяч и вторым касанием подсек мяч над защитником, направив его в дальний угол. 0:1!

До перерыва поляк мог и дубль оформить, однако при замыкании прострела Альбы не хватило координации, а навес от Феррана на линию вратарской завершился ударом над перекладиной. На 45-й минуте Гави катил на дальний угол вратарской, а Кунде замыкал в касание – хозяев спас Кармона, который вынес мяч с линии ворот! В итоге, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

На старте второго тайма Барселона прижала Эльче. Выстрел Фати с близкого расстояния после паса от Левандовски накрыли в последний момент, а удар Алонсо с острого угла смог парировать голкипер.

Наказание за расточительство могло прилететь на 52-й минуте, когда Кармона мог вырваться один на один с тер Штегеном – впрочем, Хосе прямо в штрафной потерял равновесие. В конце концов, подопечные Хави дожали аутсайдера.

На 56-й минуте Фати получил передачу на ход от Торреса и бахнул метров с 18-ти. Точно в дальний угол. 0:2! Это был его первый гол в Ла Лиге с октября прошлого года.

На 66-й дело дошло до разгрома. Гави накрыл Фернандеса перед штрафной площадкой и отобрал мяч, после чего отдал проникающий пас на правый край. Левандовски же ударом от газона направил сферу мимо Бадии – 0:3! Ну а на 70-й Торрес получил диагональ, вышел на линию полукруга, качнул защитника и пробил в дальний нижний. 0:4!

Именно с этим счетом матч и подошел к концу. Барса увеличивает отрыв от Реала до 15 очков. Каталонцы лидируют не только в турнирной таблице – у них больше всего голов (53) и меньше всего пропущенных (9), а Левандовски является лучшим бомбардиром Ла Лиги и одним из трех лучших ассистентов. Тер Штеген лидирует по количеству сухих матчей.

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