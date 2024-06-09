Керівництво "матрацників" влітку планує суттєво посилити лінії оборони. Атлетіко незабаром завершить угоду з Робіном Ле Норманом із Реал Сосьєдада.

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Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, мадридці узгодили особисті умови контракту з захисником збірної Іспанії. Утім, Атлетіко ще має провести перемовини з Реал Сосьєдадом щодо трансферу гравця.

Нагадаємо, що Робіном Ле Норманом виступає за баскський клуб з 2019 рокую Загалом за "біло-синіх" захисник відіграв у 221 матчі, в яких забив шість голів та віддав шість асистів.

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