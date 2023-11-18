Португалець непогано адаптувався до каталонської команди й став одним з ключових гравців в системі Хаві, перейшовши на правах оренди з Манчестер Сіті. Звичайно, що Барселона хоче зберегти Жоау Канселу у своєму клубі.

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Як повідомляє Sport, "блаугранас" сподіваються продовжити оренду захисника ще на один сезон. Манчестер Сіті не буде заперечувати лише в тому випадку, якщо угода передбачатиме опцію викупу португальця за суму, що перевищує 35 мільйонів євро.

Жоау Канселу в нинішньому сезоні відіграв за Барселону 14 матчів. В його активі два голи та одна результативна передача.

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