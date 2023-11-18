Португалец неплохо адаптировался к каталонской команде и стал одним из ключевых игроков в системе Хави, перейдя на правах аренды из Манчестер Сити. Конечно, что Барселона хочет сохранить Жоау Канселу в своем клубе.

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Как сообщает Sport, "блаугранас" надеются продлить аренду защитник еще на один сезон. Манчестер Сити не будет возражать лишь в том случае, если соглашение будет предусматривать опцию выкупа португальца за сумму, превышающую 35 миллионов евро.

Жоау Канселу в текущем сезоне отыграл за Барселону 14 матчей. В его активе два гола и одна результативная передача.

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