Серце колишнього півзахисника Інтера, Сампдорії та Барселони Луїса Суареса Мірамонтеса зупинилося у віці 88 років. Про це повідомив міланський клуб у своїх соцмережах.

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Суарес – вихованець Депортіво. Свою кар'єру він розпочав у 1953 році. Провівши лише один сезон у рідному клубі, він перебрався до Барселони. Разом з каталонцями півзахисник здобував титул чемпіона Іспанії, а також двічі ставав володарем Кубка ярмарків і Кубка Іспанії. Гарні виступи Суареса за Барселону були відзначені найкоштовнішою нагородою – "Золотим м'ячем", який він отримав у 1960 році.

У 1961 році Луїс Суарес перебрався в Інтер. У складі міланської команди він виступав дев'ять років. За цей час півзахисник тричі став чемпіоном країни, а також двічі вигравав Кубок чемпіонів УЄФА та Міжконтинентальний кубок.

За збірну Іспанії Суарес дебютував у 1953 році. Він двічі брав участь у чемпіонатах світу, а також разом з національною командою став переможцем Євро-1964.

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