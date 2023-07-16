По меньшей мере 5 игроков не входят в планы главного тренера каталонцев Хави Эрнандеса, сообщает AS.

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Речь идет о Клемане Лангле, Сержиньо Десте, Нико Гонсалесе, Франке Кессье и Пабло Торре Барселоне отправляется в США 19 июля, а к тому времени состав "кулес" должен сократиться. Также клуб рассчитывает завершить трансфер Ориоля Ромеу из Жироны.

Напомним, в прошлом сезоне команда Хави уверенно выиграла чемпионат Испании, но вылетела из группового этапа ЛЧ.

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