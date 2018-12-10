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Барселона знайшла несподівану заміну Суаресу

20:45 1426 Читать на русском
Барселона знайшла несподівану заміну Суаресу
Луїс Суарес / соцмережі

Форвард Евертона Рішарлісон може продовжити кар'єру в Барселоні.

Барселона зацікавилась у придбанні нападника Евертона Рішарлісона, повідомляє Daily Star. У бразильці "блаугранас" бачать заміну Луїсу Суаресу, якому наступного року виповнюється 32 роки.

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Рішарлісон перейшов до "ірисок" влітку цього року з Уотфорда за 50 млн фунтів і знову працює з наставником Марку Сілвою, який привів його і на Вікередж Роуд у 2017 році.

Сьогодні, 10 грудня, Евертон вдома прийматиме саме Уотфорд. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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