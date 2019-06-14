Барселона готова відпустити Ракітіча за однієї умови

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде вирішив, що може обійтися в майбутньому без послуг хавбека каталонців Івана Ракітіча.

Ернесто Вальверде провів зустріч із спортивним директором клубу Хосе Сегурою, повідомляє Cadena Ser.

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За інформацією джерела, на зустрічі піднімалось питання майбутнього Івана Ракітіча. Наставник Барси заявив, що може відпустити 31-річного хорвата, якщо клубу надійде достойна пропозиція.

Нагадаємо, Іван приєднався до "блаугранас" влітку 2014 року, перейшовши з Севільї. Зараз хавбек є ключовим гравцем каталонського клубу.

В минулому сезоні Ла Ліги Ракітіч провів 34 матчі, в яких відзначився 3-ма голами та 5-ма асистами.

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