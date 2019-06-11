Ракітіч зацікавив Манчестер Юнайтед

Півзахисник іспанської Барселони Іван Ракітіч потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Юнайтед.

МЮ поведе боротьбу за хорватського хавбека цього літа, повідомляє Sport.es.

Манчестер Юнайтед підготував шалену суму на підсилення лінії оборони

За інформацією видання, представники "червоних дияволів" вже цікавилися ціною Ракітіча в керівництва Барселони. Натомість "блаугранас" не проти продати віце-чемпіона світу, оскільки раніше підписали центрхава Френкі де Йонга. Перепоною переходу може стати сам Ракітіч, якщо твердо вирішить залишитися на Камп Ноу.

У сезоні, що минув, 31-річний хорват зіграв 54 матчі в усіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів.

Божевільний день у Барселоні – трансферна е(ре)волюція: Вальверде, Неймар, Де Лігт, Грізманн і ще 8 відповідей