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Ракітіч зацікавив Манчестер Юнайтед

21:01 131 Читать на русском
Ракітіч зацікавив Манчестер Юнайтед
Іван Ракітіч / AFP

Півзахисник іспанської Барселони Іван Ракітіч потрапив до сфери зацікавлень англійського Манчестер Юнайтед.

МЮ поведе боротьбу за хорватського хавбека цього літа, повідомляє Sport.es.

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За інформацією видання, представники "червоних дияволів" вже цікавилися ціною Ракітіча в керівництва Барселони. Натомість "блаугранас" не проти продати віце-чемпіона світу, оскільки раніше підписали центрхава Френкі де Йонга. Перепоною переходу може стати сам Ракітіч, якщо твердо вирішить залишитися на Камп Ноу.

У сезоні, що минув, 31-річний хорват зіграв 54 матчі в усіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів.

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