Барселона готова отпустить Ракитича при одном условии

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде решил, что может обойтись в будущем без услуг хавбека каталонцев Ивана Ракитича.

Эрнесто Вальверде провел встречу со спортивным директором клуба Хосе Сегурой, сообщает Cadena Ser.

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По информации источника, на встрече поднимался вопрос будущего Ивана Ракитича. Наставник Барсы заявил, что может отпустить 31-летнего хорвата, если клубу поступит достойное предложение.

Напомним, Иван присоединился к "блаугранас" летом 2014 года, перейдя из Севильи. Сейчас хавбек является ключевым игроком каталонского клуба.

В прошлом сезоне Ла Лиги Ракитич провел 34 матча, в которых отметился 3-мя голами и 5-ю ассистами.

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