Як відомо, Барселона досягла згоди з Атлетіко щодо переходу свого нападника Луїса Суареса до мадридського клубу. Уругвайцю залишилось лише пройти медогляд і узгодити останні деталі особистого контракту.

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"Синьо-гранатові" на власній сторінці у соціальній мережі Твіттер опублікували ролик-підсумок перебування уругвайця у таборі "блаугранас".

"Легенда Барси! Ти завжди будеш частиною нашої історії. Дякуємо за все і нехай щастить", – йдеться у щемливому відеопрощанні.

До слова, сьогодні, 24 вересня, о 13:30 за київським часом, запланована прощальна прес-конференція Суареса.

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