Как известно, Барселона достигла соглашения с Атлетико по переходу своего нападающего Луиса Суареса в мадридского клуба. Уругвайцу осталось лишь пройти медосмотр и согласовать последние детали личного контракта.

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"Сине-гранатовые" на своей странице в социальной сети Твиттер опубликовали ролик-итог пребывания уругвайца в лагере "блаугранас".

"Легенда Барсы! Ты всегда будешь частью нашей истории. Спасибо за все и удачи", – говорится в щемящем видеопрощании.

К слову, сегодня, 24 сентября, в 13:30 по киевскому времени, запланирована прощальная пресс-конференция Суареса.

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