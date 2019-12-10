Барселона домовилася про співпрацю із Сассуоло – каталонці претендують на Бога

Іспанська Барселона та італійський Сассуоло домовилися про співпрацю.

З наступного літа клуби планують обмінюватися молодими футболістами, інформує сайт італійського журналіста Джанлуки Ді Марціо.

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За умовами договору, Барселона отримала пріоритетне право на підписання гравців італійської команди, які могли б її зацікавити, а Сассуоло матиме можливість брати в оренду молодих вихованців Ла Масії.

Одним із кандидатів на перехід у Барселону став атакувальний хавбек Жеремі Бога. 22-річний івуарієць, якого "нероверді" придбали у Челсі за 3,9 млн євро, може переїхати в столицю Каталонії вже наступного літа. В поточному сезоні він зіграв 13 матчів у Серії А і забив 4 голи.

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