Мілан близький до підписання захисника Барселони – "блаугранас" поставили одну умову

Італійський Мілан має намір підписати захисника іспанської Барселони Жана-Клера Тодібо.

"Россонері" готові викупити права на 19-річного француза вже у січні, інформує Sport.es. Раніше керівництво Мілана намагалося орендувати гравця, але сам Тодібо відхилив такий варіант.

Барселона готова включити Відаля у трансфер Лаутаро Мартінеса

"Блаугранас" готові продати француза за 12 мільйонів євро, але наполягають на опції зворотнього викупу протягом двох років. Якщо італійський клуб погодиться на таку умову, то перехід може відбутися вже у перших числах січня.

До слова, в поточному сезоні Тодібо зіграв 2 неповних матчі в Ла Лізі. Він перейшов у Барселону в січні 2019-го з французької Тулузи.

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України