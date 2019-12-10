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Мілан близький до підписання захисника Барселони – "блаугранас" поставили одну умову

18:38 650 Читать на русском
Мілан близький до підписання захисника Барселони – "блаугранас" поставили одну умову
Жан-Клер Тодібо / Marca

Італійський Мілан має намір підписати захисника іспанської Барселони Жана-Клера Тодібо.

"Россонері" готові викупити права на 19-річного француза вже у січні, інформує Sport.es. Раніше керівництво Мілана намагалося орендувати гравця, але сам Тодібо відхилив такий варіант.

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"Блаугранас" готові продати француза за 12 мільйонів євро, але наполягають на опції зворотнього викупу протягом двох років. Якщо італійський клуб погодиться на таку умову, то перехід може відбутися вже у перших числах січня.

До слова, в поточному сезоні Тодібо зіграв 2 неповних матчі в Ла Лізі. Він перейшов у Барселону в січні 2019-го з французької Тулузи.

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Трансфери Мілан Мілан Барселона Барселона Іспанія Жан-Клер Тодібо Жан-Клер Тодібо
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