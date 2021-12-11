Форвард допоміг рідному Пеньяролю здобути чемпіонство (8 грудня відбувся фінал) і хоче зробити наступний кар'єрний крок.

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За інформацією Mundo Deportivo, Агустін Альварес став трансферною ціллю Барселони. В каталонському клубі вважають, що варто зробити ставку на молодих футболістів, і 20-річний уругваєць саме з таких. Сума трансферу може становити близько 12 млн євро.

Варто зауважити, що Барселоні доведеться виграти жорстку конкуренцію за форварда, який уже грає за збірну Уругваю (4 матчі, 1 гол). На Альвареса претендують Реал, Інтер, Аякс та низка інших клубів. У минулому сезоні Агустін зіграв за Пеньяроль 40 матчів, у яких забив 23 голи та віддав 5 асистів.

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