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На Василя Кравця претендують 8 клубів Сегунди – серед них Альбасете Зозулі

11:54 721 Читать на русском
На Василя Кравця претендують 8 клубів Сегунди – серед них Альбасете Зозулі
Василь Кравець / Леганес

Захисник Леганеса Василь Кравець, ймовірно, вирушить в оренду цього літа.

Нещодавно повідомлялось, що українець Василь Кравець не переконав тренерський штаб Леганеса під час передсезонних зборів, тому клуб може віддати захисника в оренду.

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На Кравця претендують одразу 8 клубів Сегудни: Ов'єдо, Кадіс, Альмерія, Малага, Жирона, клуб Романа Зозулі – Альбасете та колишня команда українця – Луго.

Проте, головним претендентом на Кравця є Сарагоса, яка минулий сезон завершила на 15 місці другого дивізіону Іспанії. Доля українця має вирішитись у найближчі години, повідомляє El gol digital.

До слова, Кравець перейшов в Леганес із Луго на початку цього року. 22-річний українець відіграв за "пепінерос" 6 матчів в минулому чемпіонаті Іспанії. У першому турі нинішнього розіграшу Ла Ліги Кравець не потрапив навіть до заявки на поєдинок проти Осасуни (0:1).

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Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Іспанія Луго Луго Альбасете Альбасете Українці за кордоном Василь Кравець Василь Кравець Сарагоса Сарагоса Леганес Леганес
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