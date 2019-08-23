На Василя Кравця претендують 8 клубів Сегунди – серед них Альбасете Зозулі

Захисник Леганеса Василь Кравець, ймовірно, вирушить в оренду цього літа.

Нещодавно повідомлялось, що українець Василь Кравець не переконав тренерський штаб Леганеса під час передсезонних зборів, тому клуб може віддати захисника в оренду.

Леганес не розраховує на Кравця і вже знайшов йому заміну

На Кравця претендують одразу 8 клубів Сегудни: Ов'єдо, Кадіс, Альмерія, Малага, Жирона, клуб Романа Зозулі – Альбасете та колишня команда українця – Луго.

Проте, головним претендентом на Кравця є Сарагоса, яка минулий сезон завершила на 15 місці другого дивізіону Іспанії. Доля українця має вирішитись у найближчі години, повідомляє El gol digital.

До слова, Кравець перейшов в Леганес із Луго на початку цього року. 22-річний українець відіграв за "пепінерос" 6 матчів в минулому чемпіонаті Іспанії. У першому турі нинішнього розіграшу Ла Ліги Кравець не потрапив навіть до заявки на поєдинок проти Осасуни (0:1).

Лунін наступає на старі граблі – українець не самотній у зірковій компанії Прімери 2019/20 версії респектабельного ЗМІ