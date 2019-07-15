Барселона анонсувала презентацію монументу Кройфа на Камп Ноу

Легенда Барселони Йохан Кройф буде увіковічнений на домашній арені "блаугранас".

Барселона встановить на Камп Ноу монумент легендарному нідерландському форварду Йохану Кройфу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Презентація запланована на 26 серпня. Окрім цього, на наступний відбудеться відкриття названої в честь Кройфа нової арени в навчальному комплексі каталонського клубу, в рамках якого юнацькі команди Барселони і Аякса зіграють товариський матч.

Нагадаємо, Йохан Кройф захищав кольори Барселони у 1973-1978 роках у статусі гравця, а пізніше очолив команду в 1988-1996.

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