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Барселона анонсувала презентацію монументу Кройфа на Камп Ноу

15 липня 23:33 117 Читать на русском
Барселона анонсувала презентацію монументу Кройфа на Камп Ноу
Йохан Кройф / Фото з відкритих джерел

Легенда Барселони Йохан Кройф буде увіковічнений на домашній арені "блаугранас".

Барселона встановить на Камп Ноу монумент легендарному нідерландському форварду Йохану Кройфу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Презентація запланована на 26 серпня. Окрім цього, на наступний відбудеться відкриття названої в честь Кройфа нової арени в навчальному комплексі каталонського клубу, в рамках якого юнацькі команди Барселони і Аякса зіграють товариський матч.

Нагадаємо, Йохан Кройф захищав кольори Барселони у 1973-1978 роках у статусі гравця, а пізніше очолив команду в 1988-1996.

Ернесто Вальверде. Фотограф і вихованець Еспаньйола, який грав у Кройфа і повертатиме Барселоні велич у непростих фінансових умовах

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Йохан Кройф Камп Ноу
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